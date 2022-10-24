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Fatih'te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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#Fatih#Ceset#Şantiye
Fatihte kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 01:30

Fatih’te şantiye bariyerlerinin arkasında bir adamın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Orgeneral Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi'nde bulunan bir şantiyenin içinde yaşandı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir adam yol kenarında bulunan şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından yerde yatan adamın öldüğünü tespit etti. Şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatihte kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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#Fatih#Ceset#Şantiye

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