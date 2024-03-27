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Fatih'te kılıf tartışmasında kadına darp! Görüntüler tepki çekmişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

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#Fatih#İstanbul#Polis
Fatihte kılıf tartışmasında kadına darp Görüntüler tepki çekmişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 13:27

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili detayları paylaşırken, 'Olayı gerçekleştiren 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı. Toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, olayı gerçekleştiren 32 yaşındaki A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığını ve adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Yapılan incelemede, şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu, ayrıca şahsın "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

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Fatihte kılıf tartışmasında kadına darp Görüntüler tepki çekmişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlere hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekeceğini vurguladı.

Fatihte kılıf tartışmasında kadına darp Görüntüler tepki çekmişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

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#Fatih#İstanbul#Polis

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