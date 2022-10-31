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Fatih'te kan donduran olay!

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#Fatih#Kocamustafapaşa#Cinayet
Fatihte kan donduran olay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 19:55

Fatih’te bir apartman içerisinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını tamamlarken, cesedin kime ait olduğunun Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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Olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi İzci Türk Sokak’ta saat 15.00’da yaşandı. İddialara göre, apartmanda yaşlı bir adama ait parçalanmış halde ceset bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu apartmanda çalışma yaptı. Apartmanda yapılan çalışmaların ardından parçalanmış ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Fatihte kan donduran olay

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ"

Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracını geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi. 

Fatihte kan donduran olay

 

 

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#Fatih#Kocamustafapaşa#Cinayet

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