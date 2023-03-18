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Fatih'te kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere tekmeli saldırı

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#Manken#Saldırı#Fatih
Fatihte kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere tekmeli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 17:13

Fatih'te iç giyim mağazanın önündeki cansız mankenler saldırıya uğradı. Tekmeleyerek mankenleri yere düşüren saldırgan, "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştı.

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Olay, Fatih'te dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İç giyim mağazasının önündeki cansız mankenleri saldırıya uğradı. Saldırgan, kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenleri tekmeleyerek yere düşürdü. Mağaza sahibi kadın, kapı önüne çıktığında, saldırganın "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştığını gördü. Saldırı görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gördü.

İşyeri sahibi Melis Alptekin, "Bir anda mankenler yere düşmeye başladı. Rüzgar olduğu için önce rüzgardan zannettim ama sonra yukarı çıktım. Bir adam mankenleri tekmeliyordu. Sonra sinirli bir şekilde 'Buranın sahibi kim' diye bağırmaya başladı. Sonrasında 'Siz Müslümansınız, bunlar kadın bedenini teşhir ediyor. Siz nasıl bunları buraya koyarsınız' diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Çok korktum titremeye başladım. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

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Fatihte kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere tekmeli saldırı

"Bu sabah yine gelmiş" diyen Alptekin, "Diğer çalışanlarımız görmüş, gelip kapının önünü kontrol etmiş. Ben o sırada olmadığım için mankenler kapının önünde yoktu, mankenleri göremeyince gitmiş. Ben geldim, mankenlerimi yine çıkardım. Hatta daha güzel giydirdim. Çünkü biz onların zihniyetinden korkmuyoruz artık. Şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olsam bile ne yapılabilir diye düşündüm" dedi.

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#Manken#Saldırı#Fatih

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