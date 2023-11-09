×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te İran'lı sahte polisler yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Polis
Fatihte İranlı sahte polisler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 10:24

İstanbul Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çalan, İran uyruklu Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. (58) tutuklandı.

Haberin Devamı

Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. (58) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Haberin Devamı

Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Polis

BAKMADAN GEÇME!