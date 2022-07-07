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Fatih’te esnaf sokak ortasında kadını döven adamın burnunu kırdı

#Fatih#İstanbul#Polis
Fatih’te esnaf sokak ortasında kadını döven adamın burnunu kırdı

Fatih’te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında dövdü. Kadının dayak yediğini gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 4 Temmuz günü Nişanca Mahallesi’nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi. Sokak ortasında kadını yakalayan saldırgan, boğazına sarılarak yumruklamaya başladı. Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.

O sırada bir dükkanda bulunan bir esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

KADINA SOKAK ORTASINDA SALDIRI KAMERADA

Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.

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