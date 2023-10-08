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Fatih Camii Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce kiÅŸi, Filistin'e destek iÃ§in Anadolu GenÃ§ler DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 'Fetih YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±ldÄ±. Fatih Camii'nde gÄ±yabi cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sloganlar atÄ±larak SaraÃ§hane ParkÄ±'na yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±. BirÃ§ok kurum ve kuruluÅŸ Ã¼yelerinin bir araya geldiÄŸi programda, temsilciler konuÅŸma yaptÄ±.

â€œSADECE ZALÄ°M Ä°SRAÄ°L Ä°LE KALMAYACAKTIR"

Anadolu GenÃ§ler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Salih Turhan, "BugÃ¼n Filistinli kardeÅŸlerimiz bize fethin kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunun mÃ¼jdesini vermiÅŸ oldular. Hem ÅŸehitlerle Filistin topraklarÄ± bugÃ¼n sulanmÄ±ÅŸ oldu, Siyonist Ä°srail'in girilemez, aÅŸÄ±lamaz denilen yapÄ±larÄ±na 'Allah-u Ekber' nidalarÄ±yla Ã¶yle bir girdiler ki kalelerini baÅŸlarÄ±na yÄ±kmÄ±ÅŸ oldular. Gazze'de yÄ±llardÄ±r hapsedilen, ambargolara sokulan, kardeÅŸlerimiz o imkansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden kendi imkanlarÄ±yla Filistin topraklarÄ±na girmiÅŸ oldular. Ã–yle bir zafer kokusu geliyor ki, sadece zalim Ä°srail ile kalmayacaktÄ±r" dedi.