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AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 04:08 | Son Güncelleme:

Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi

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Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi
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Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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