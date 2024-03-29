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Fatih'te alacak verecek kavgasında dehşet saçtı: Arkadaşını defalarca bıçakladı

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#Fatih#Bıçaklı Saldırı#Alacak Verecek Kavgası
Fatihte alacak verecek kavgasında dehşet saçtı: Arkadaşını defalarca bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 10:08

İstanbul Fatih’te iddiaya göre bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşıyla sokakta karşılaştı. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Olay, 23 Mart Cumartesi günü sat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çalışmak için İstanbul’a gelen 3 arkadaş bir evde beraber yaşamaya başladı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş bir süre sonra sokakta karşılaştı.

Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bıçak bulunan 1 kişi, arkadaşını bıçaklamaya başladı.

Çevredekiler durumu fark edip araya girmeye çalıştı ancak kavga uzun süre devam etti. Kavga sırasında saldırganın bıçak darbeleriyle arkadaşı, bacağından karnından ve omuzundan yaralandı.

Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken, çevredekilerin yardımıyla yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Fatih#Bıçaklı Saldırı#Alacak Verecek Kavgası

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