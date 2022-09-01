Fatih'te ağabeyini öldürüp arkadaşına haber verdi

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Olay, akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden ağabey kardeş aynı evde yaşıyorlardı. Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Ağabeyini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

CİNAYET ARKADAŞIN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI



Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde ağabey İlhan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken İlhan Ö.‘nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.