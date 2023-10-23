Fatih'te 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne neden olan sanık: Özür diliyorum

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16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kendal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüphelilerin Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın olduğunu tespit etti. Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın kısa sürede yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı. Barış Gündüz 1 Aralık 2022'de tutuklanırken, Yunus Emre Aydın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin ilk duruşma, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Barış Gündüz ve tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın hazır bulundu. Öldürülen çocuğun babası Halis Yıldız, hükümlü olduğu cezaevinden "Şikayetçi" sıfatıyla duruşmaya getirildi.

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BABA: "YÜREĞİM YANIYOR"

Şikayetçi Halis Yıldız, maktulün tek çocuğu olduğunu belirterek "16 yıldır cezaevindeyim. Olayla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Yüreğim yanıyor. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Her şeyi mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Şikayetçi olup olmama konusunu da mahkemenizin takdirine bırakıyorum" dedi. Maktulün annesi Ayhan Yıldız için ifadesinin alınması için Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığı ancak şikayetçinin tebligata rağmen duruşmaya gelmediği belirtildi.

ATEŞ EDEN SANIK ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Barış Gündüz savunmasında, arkadaşı Mehmet Can ile motosikletle tekel bayiine gittiklerini, motosikletin ses çıkardığını, kaldırımda oturanların kendilerine "Sesiz olun" diye bağırdıktan sonra aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Gündüz, "Bizi darbetmeye çalıştılar. Ben de ittim. Onlar bana küfür etti, kaale almayarak gittim. Esnaf bizi ayırırken Mehmet Can'ın yok olduğunu görerek motosikleti kendim sürerek dükkana geri döndüm. Yunus Emre arkadaşım oradaydı. Onunla konuştum. Onu eve bırakırken, oradan geçerken bir daha küfür edince ben de korkutma amaçlı bir el havaya doğru ateş ettim. Vurmak istesem hepsini vurabilirdim. Amacım birini öldürmek veya yaralamak değildi. Çok pişmanım. Olay benden dolayı başlamadı" diye konuştu.

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Ateş etmeden önce ağzından küfür çıktığı iddialarını reddeden Gündüz, olay sırasında alkollü olup olmadığı sorusuna ise "Birkaç duble içmiştim. Ancak dengem yerindeydi" dedi. Vurulan Kendal Yıldız'ı olay yerinde görmediğini ifade eden Gündüz, "Düştüğünü bile görmedim.

Siz büyüklerimden ve ailesinden özür diliyorum. Af diliyorum" dedi. Sanığın avukatı da sanığın maktulün yakınlarıyla görüştüğünü, aralarında sulh sağlandığını iddia ederek olayda öldürmeye teşebbüs suçunun unsurları olmadığını belirtti.

Bunun üzerine hakim, maddi bir karşılık verilerek sulh sağlanıp sağlanmadığını şikayetçi baba Halis Yıldız'a sordu. Yıldız, "Bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum. Eşimin neden mahkemeye gitmediğini bilmiyorum. Bana rahatsız olduğunu söylemişti" dedi.

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"SİLAH OLDUĞUNU BİLSEM BİNMEZDİM"

Sanık Yunus Emre Aydın da olay günü alkollü olmadığını, diğer sanığın tekele doğru gittiğini görünce motosikletinin arkasına atladığını, Barış Gündüz'ün tekelin oraya gelince bir anda belinden silah çıkararak bir el ateş ettiğini, ateş ederken küfür ettiğini söyledi. Aydın, "Motoru bir yere park etti. Silahı da metruk bir binaya sakladı. Babamın aramasıyla maktulün öldüğünü öğrendim. Kendim teslim oldum, silahın ve motorun yerini gösterdim. Silah olduğunu bilsem arkasına binmezdim" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Duruşmada olay yerine ilişkin kamera kayıtları izlendi. Maktulün olay günü saat 02.44 sıralarında yolun ilerisinden geçen motosikletten açılan ateş sonucu yere düştüğü anın görüldüğü tutanağa geçti.

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TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Barış Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına, sanık Yunus Emre Aydın'ın ise adli kontrolünün de devamına karar verdi. Heyet, maktulün annesi Ayhan Yıldız'ın görgüye dayalı bilgisi olmadığından dinlenmesinden vazgeçilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, Barış Gündüz'ün arkadaşının kullandığı motosikletle 19 Kasım 2022 tarihinde saat 02.38 sıralarında Sofular Caddesinden geçerken kaldırımda duran şikayetçiler Recep Deniz ve Musa Yıldız'a "Ne bakıyorsun" diyerek laf atması üzerine başladı. Laf atılan şikayetçilerin, "Sana bakmadım, ağabeyimle konuşuyorum" cevabı üzerine şüpheli Gündüz, yine "Ne bakıyorsun" diye yanıt verdi. Bu kez şikayetçi Mehmet Yıldız araya girerek "Senlik bir şey yok, kendi aramızda konuşuyoruz" diye cevap verdi. Aldığı bu cevaba "Bekleyin siz, geliyorum" diyen şüpheli Gündüz, küfürler ederek ayrıldı. Barış Gündüz, bir süre sonra bu kez Yunus Emre Aydın'ın kullandığı motosikletle olay yerine geri döndü.

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Yine aynı cadde üzerinde motosikletle geçtikleri sırada şüpheli Gündüz, yanında getirdiği ruhsatsız silahıyla şikayetçilerin birarada bulunduğu yere doğru bir el ateş etti. Kurşun sonrası küfür de eden şüpheli Gündüz, olay yerinden motosikletle kaçtı. Gündüz'ün sıktığı kurşun, kendisiyle herhangi bir tartışması olmayan ve olay yerine sonradan gelmiş olduğu anlaşılan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet ederek ölümüne neden oldu. Şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği öne sürülen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi