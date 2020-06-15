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Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

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Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü
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FATİH Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi'ne taş parçaları düştü.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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