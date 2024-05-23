Fatih Terim’den ‘sembolik’ dava

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Teknik direktör Fatih Terim, ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayına ilişkin Denizbank’a maddi ve manevi tazminat davası açtı. Terim tarafından açılan tazminat davasının detayları da ortaya çıktı. Terim, avukatları Kaan Karcılıoğlu ve Okan Demirkan aracılığıyla açtığı davada Denizbank’tan 1 milyon dolar (32 milyon 313 bin 700 lira) maddi ve 4 liralık manevi tazminat talep etti.

Terim’in avukatları tarafından İstanbul Tüketici ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Fatih Terim’in ismi nedeniyle güveni kazanılmaya çalışılan kişiler, bu konuda Terim’i aramak istediğinde Seçil Erzan buna engel olarak bu kişilere fonun gizli olduğunu söylemiştir. Yani Seçil Erzan, bu kişilerin Fatih Terim ile iletişim kurmasına engel olmuştur. Fatih Terim, milyonlarca vatandaşın yaptığı ve olması gerektiği gibi, bir banka olan Denizbank’a güvenmiştir. Tüm bu süreçlerde Terim, sadece Seçil Erzan ile değil, Denizbank’ın en üst düzey yöneticisi olan genel müdürü Hakan Ateş ile de birçok defa bizzat görüşmüş, bankaya ve temsilcilerine güven duymuştur. Bu güven çerçevesinde müvekkil, Denizbank ile uzun yıllar yüksek hacimli işlemler gerçekleştirmiştir.

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‘ZARARIN TAMAMINDAN BANKA SORUMLUDUR’

Nisan 2023 yılına dek Denizbank temsilcisine milyonlarca lira ve dolar değerindeki parasını teslim etmiştir. Bu zararın oluşmasında Seçil Erzan’ın Denizbank’ın yetkili bir şube müdürü olarak çalışmasından ve bankanın sistematik şekilde denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığı ortadadır. Denizbank’ın denetim ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği gerçeği karşısında ve ayrıca adam çalıştıranın sorumluluğu karşısında bir güven kurumu olmasının gereği olarak zararın tamamından doğrudan sorumlu olduğu açıktır. Müvekkilimizin hesabına yatırılmak üzere gönderdiği paranın tespit edilmesini istiyoruz. Şimdilik 1 milyon dolar maddi tazminatın Denizbank’tan tahsilini talep ediyoruz.

Denizbank’ın amacı, kamuoyunda bu bankacılık skandalında kendisi yerine Fatih Terim’in isminin anılmasıdır. Ortada Fatih Terim’in kurduğu bir fon yoktur. İçinde olduğu özel bir fon da yoktur. Herhangi bir fona Fatih Terim’in yönlendirdiği bir insan da yoktur. Kamuoyundaki algının ve Fatih Terim’e yapılan itibar suikastından faydalan tek kişi Denizbank’tır. Denizbank, kamuoyunda kendi itibarını korumak adına Fatih Terim’i gerçek dışı ifadelerle, sebep olduğu skandallarla ilişkilendirmeye çabalamış ve bu amaçla bir algı operasyonu yürütmüştür. Fatih Terim’i uğratabildiği manevi zararın karşılığı olarak sembolik bir bedel olan 4 lira manevi tazminatı talep ediyoruz. Bu kararın en yüksek tirajlı üç gazetede yayınlanmasını istiyoruz.”

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3 MİLYON DOLARINI ALAMADI

Fatih Terim, iddiaya göre, soruşturma nedeniyle Denizbank’ta bulunan 3 milyon dolarının iadesini istedi. Banka yetkililerinin hesabında 3 milyon dolar paranın olmadığını söylemesi üzerine Fatih Terim, 12 Haziran’da aralarında banka müdürü Seçil Erzan’ın da bulunduğu Denizbank çalışanları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Terim’in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.