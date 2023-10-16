Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız’ı öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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Maltepe, İdealtepe mahallesi, Fundalar Çıkmazı sokak’ta 14 Ekim 2023 tarihinde saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaralı halde gittiği hastanede kapısında hayatını kaybeden Yunus Yıldız’ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız’ı bacanağı Malik A.’nın tabancayla 8 el ateş ederek vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.

YALOVA'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A.’nın izini Yalova’da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.’yı gözaltına aldı.

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Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yunus Yıldız dün Bağcılar Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesine Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, futbolcululardan takım kaptanı Levent Mercan, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Serdar Dursun katıldı.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken “Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı.

Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.