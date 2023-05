Fatih Erbakan: Hanımların resmini basmayalım diye bir talebimiz yok

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve beraberinde milletvekili adaylarından oluşan heyet Teknopark Ankara'da Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Teknopark’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erbakan, parti olarak teknoloji ve inovasyona önem verdiklerini söyledi. Erbakan, “Ekonomiyle ilgili her konuşmamızda çözümün üretmek ve ihraç etmek olduğunu söylüyoruz. Özellikle katma değerli üretim yaparak ihracatı gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Borçtan, cari açıktan ve işsizlikten kurtulmanın yolu budur. Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimini arttırması kurtuluş için tek çaredir. Necmettin Erbakan hocamız her zaman ‘Teknolojinin Müslümanlara ve insanlara Allah’ın bir rahmetidir’ diyerek bu konuda ufkunun çok geniş olduğunu her zaman vurgulardı. Bugün İHA ve SİHA’ların üretilmesinde hocamızın vermiş olduğu fikirlerin, tavsiyelerin ve manevi desteğinin çok büyük önemi vardır. Araştırma ve geliştirmenin, inovasyonun, teknolojiye yatırımın çok önemli olduğunu açık bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

ARAÇTA FOTOĞRAF KULLANILMAMASI HANIMEFENDİNİN TERCİHİ

Basın mensuplarının partisinin Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin soruya yanıt veren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Araçta fotoğraf kullanılmaması Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi tercihi. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendisi kendisi ‘benim resmi olmasa’ diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş. Bazı çevreler tarafından bu olayın maksatlı olarak büyütülmektedir. Parti bünyesinde 60'tan fazla kadın adayımız var. Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak hanımların resmini basmayalım diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisi'nin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok. Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var.”