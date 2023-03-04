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Fatih Erbakan: 6 parti de masanın altında kalmıştır

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#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#6'Lı Masa
Fatih Erbakan: 6 parti de masanın altında kalmıştır
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 14:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’nda yer almayacaklarını açıklamasına ilişkin, “Bu masanın altında, masada bulunan 6 parti de kalmıştır. Bu verdikleri görüntü iş başına gelmeden birbirine düşmeleri, tabiri caizse saç saça baş başa birbirlerine girmeleri milletimiz tarafından da görülmektedir. Masada bulunanlardan bir hayır gelmeyeceğini milletimiz gördü” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, parti binasının açılışı ve esnaf ziyareti için Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Bir grup partili tarafından karşılanan Erbakan, düzenlenen törenle ilçe parti binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan, belediye meydanında kurulan üye standını ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener’in bundan sonra Millet İttifakı’nda yer almayacaklarını açıklamasını değerlendiren Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır 6’lı masadan çatırtılar geldiğini, uzun ömürlü birliktelik olamayacağını, 6 benzemezin bir araya geldiğini defalarca ifade ettik. Son olarak gelinen noktada masanın ortadan ikiye ayrılmasına dönüştü ve bu masanın altında masada bulunan 6 parti de kalmıştır. Bu verdikleri görüntü iş başına gelmeden birbirine düşmeleri, tabiri caizse saç saça baş başa birbirlerine girmeleri milletimiz tarafından da görülmektedir. Masada bulunanlardan bir hayır gelmeyeceğini milletimiz gördü. Daha iş başına gelmeden birbirlerine girenlerin iş başına geldiklerinde Türkiye’ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği apaçık ortadadır. Kasa başındakilerden, mevcut iktidarlardan ve masa başındakilerden milletimize hayır gelmez” dedi.

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Fatih Erbakan: 6 parti de masanın altında kalmıştır



‘KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKACAĞIZ’

Fatih Erbakan, basın mensuplarının ‘Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?’ sorusuna, “Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz” diye cevap verdi.

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#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#6'Lı Masa

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