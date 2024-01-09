Fatih Camisi’nde İmama bıçaklı saldırı

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Cami imamı Galip Usta’nın uyarması üzerine camide bulunanlar Ömer Salgın’ı dışarı çıkardı. Bir süre sonra geri dönen Salgın, imamla görüşeceğini söyledi. Ardından yanındaki bıçakla imam Galip Usta ile Bilal Erdem’i yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Usta ve Erdem kaldırıldıkları hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan “Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hoca’ya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum” açıklaması yaptı.

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İki kişiyi yaralayan saldırgan Ömer Salgın gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir” dedi.

‘SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan “Galip Hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise “İstanbul Fatih Camii’nde imam hatip Galip Usta Hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel de “Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum” diyerek saldırıyı kınadı.

Saldırıda yaralanan cami imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.