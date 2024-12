Fatih bugün sahneye atsız çıkacak... Opera ‘çilli’siz kaldı

Haberin Devamı

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB) geçen Şubat ayında merakla beklenen büyük prodüksiyonu II. Mehmet Operası’nı (Maometto II) sahneye koymuştu. Eser, sürpriz konuk sanatçısı ‘Çilli’ ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Hürriyet, sahnelerin sevimli dostunu “Fatih’in atı Samandıra’dan” başlığıyla sanatseverlere tanıtmıştı. Opera sahnesinin bu yeni yüzü, titiz bir araştırmanın ardından seçmeleri kazanmıştı. Dekor ve kostümlerle uyumlu gri rengi, gösterişli, iri ve kaslı yapısıyla Fatih Sultan Mehmet’in atı olmaya layık görülmüştü.

4 KEZ SAHNE ALDI

“Koskoca padişah yürüyerek gelemez” diyen İDOB’un Başrejisörü Caner Akın, ‘Çilli’yi bulmak için ciddi bir araştırma yaptıklarını ifade etmişti. Fatih Sultan Mehmet’e yakışır at ise çiftliklerde yapılan aramalar sonrasında Samandıra Kenanbey Çiftliği’nde bulunmuştu. ‘Çilli’nin Samandıra Kenanbey Çiftliği’nden başlayan yolculuğu, AKM’nin Türk Telekom Sahnesi ile devam etmişti. ‘Çilli’, önce II. Mehmet Operası için sanatçılarla birlikte provalara katılmıştı. Yanında seyisiyle beraber gelen ‘Çilli’nin provadaki rahat hali sanatçılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Geçen Şubat ayında ilk temsilini gerçekleştiren ‘Çilli’, dört gösterimde seyircilerle buluşabilmişti.

Haberin Devamı

‘ÇİLLİ’YE ÇOK ALIŞMIŞTIK’

Yeni temsilde, atı tekrar sahneye çıkarmak için Samandıra Kenanbey Çiftliği’ni arayan İDOB yetkilileri üzücü haberi aldı. ‘Çilli’nin bir sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. ‘Çilli’nin kaybının İDOB’da büyük üzüntüye neden olduğunu belirten görüştüğümüz İDOB Müdürü Caner Akgün duygularını, “Bizim için duygusal bir durum oluştu. ‘Çilli’ye çok alışmıştık, o da bize alışmıştı. Bütün provalarda birlikteydik ve güzel bir bağ kurulmuştu. Güzel, sakin bir attı. Kaybı tüm sanatçı ve teknik personel arkadaşlarda üzüntü yarattı. Herkes alışmıştı. İlk sahneye çıktığı gün ile sonraki temsillerdeki hali arasında çok büyük fark vardı. Onu takip etmek güzeldi. Sahne hayatı kısa sürdü” sözleriyle anlattı.

‘Çilli’nin hayatını kaybetmesi ile Fatih Sultan Mehmet’in yeni atı da merak konusu oldu. ‘Çilli’ gibi uyum sağlayacak bir atı bulmanın çok zor olduğunu ve bugünkü temsilin atsız gerçekleşeceğini aktaran Akgün, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

YENİ AT ÇOK GERİLDİ

“Bu temsilimizde at olmayacak. ‘Çilli’nin yerine başka bir atı adapte etmeye çalıştık. Fakat yeni at çok gerildi. Gerilince ben de daha güzel, uyumlu bir ortam olması için at ile temsil yapmayı durdurmak istedim. İkinci Mehmet, şimdi atsız geliyor. Şimdi böyle deniyoruz. 2025-2026 sezon içine atlı versiyonunu koyacağız. Bu yıl içerisinde bize adapte olabilecek, uysal bir yeni ‘Çilli’ bulmak istiyoruz.”