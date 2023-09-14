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Fare zehri ile öldürmüş, cesedi el arabasıyla 2 km taşımıştı! Cani ifadesinde çark etti

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#Denizli#Pamukkale#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 09:30

Denizli’de geçtiğimiz yıl otuz yaşındaki Nadia Noori, yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulunmuştu. Noori'nin, sevgilisi Sabour Sakhızadeh (21) tarafından fare zehriyle öldürüldüğü tespit edilmişti. İlk ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sabour Sakhızadeh mahkemede ise sözlerini inkar etti. Sakhızadeh, Nadia Noori'nin intihar ettiğini ileri sürdü.

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Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu. Soruşturmada Nadia Nori'nin sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini, cesedi ise panikle attığını söyledi.

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Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini, içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.

Hakim Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Fare zehri ile öldürmüş, cesedi el arabasıyla 2 km taşımıştı Cani ifadesinde çark etti

 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

 

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DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

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#Denizli#Pamukkale#Cinayet

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