Far hırsızları

İstanbul Maltepe’de yaşayan G.A., 13 Eylül gecesi Gazi Caddesi üzerindeki otomobilinin farlarının söküldüğünü belirterek polise şikâyetçi oldu. Bu olaydan 3 gün sonra, Kadıköy’de oturan K.K., aracının farlarının söküldüğünü söyleyerek polise başvurdu. 19 Eylül 2020 günü de yine Kadıköy’de oturan M.G., aracının farlarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Bunun üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Lüks araçların farlarının çalındığı sokaklardaki güvenlik kamera görüntüleri toplandı. 8 suçtan kaydı olan Ufuk T. (21), 8 suçtan kaydı olan Umutcan İ. (21) ve otomobil hırsızlığından kaydı olan Y.E. (21) yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Y.E. savcılıktan serbest kalırken, diğer 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.