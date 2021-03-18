Falezleri aydınlatma projesi durduruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı kıyısından Kaleiçi'ndeki surları ve Tophane Çay Bahçesi alt kısımlarını da içine alarak Kadınyarı'na kadar birinci etap, Yavuz Özcan Parkı ikinci etap ve Atatürk Parkı üçüncü etap olarak toplamda 3.4 kilometrelik falezleri ışıklandıracağını duyurmuştu. Proje duyurulduktan sonra nesli tehlike altındaki Akdeniz fokları, binlerce yarasa ve diğer kuş türleriyle bölgeye özgü bitki türüne zarar vereceği yönünde tepkilere yol açmıştı. Tepkiler üzerine Başdanışman Dr. Cem Oğuz, dün öğle saatlerinde, falezlere ışıklandırma projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından beklemeye alındığını açıkladı. “Koruma kurullarından izinler de alınmıştı” diyen Oğuz, “Çevresel etkilerle bağdaştırılıyor ama halkta yanlış bir algı oluştu. Başkanımız bu hassasiyeti kamuoyunda gördü. Dolayısıyla bundan sonraki süreci bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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