Falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim o anları anlattı! Emniyet’ten Mesut Öztürkmen açıklaması…

Ukraynalı Anna Butim (28), 15 Ocak günü Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Ö., eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İKİ GÜN AVM’DE BEKLEDİ”

Yüzünde derin yaralar bulunan talihsiz kadın ise o anları anlattı. Anna Butim, “Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.

“BENİM SAÇIMI TUTTU, YÜZÜMÜ KESTİ”

Çok korktuğunu ifade eden Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.

EMNİYETTEN FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, boşanmak istediği eşine falçatalı saldırıda bulunan şahsın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin Bakirköy'de bir alışveriş merkezinde kendisine falçata ile saldırdığını kaydeden kadın, yüzünün parçalanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Saldırıya uğrayan kadın yüzünün felç kaldığının belirtirken, Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mesut Öztürkmen isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.