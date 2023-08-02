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Fahri konsoloslukta dehşet

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#Yılmaz Tunç#İzmir#İsveç Konsolosluğu
Fahri konsoloslukta dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

İzmir’in Konak ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu’na dün saat 13.00 sıralarında gelen Z.Ö. tabanca ile ateş açtı.

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Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği konsolosluk görevlisi E.T., kanlar içerisinde kaldı. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İZMİR VALİLİĞİ: SALDIRGAN ZİHİNSEL ENGELLİ

Kaçan Z.Ö. polis ekipleri tarafından, silahıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadın çalışanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vize işlemleri için konsolosluğa gittiği öğrenilen Z.Ö.’nün vize başvurusunun reddedildiği ileri sürüldü. İzmir Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Konak ilçesinde, saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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Fahri konsoloslukta dehşet

BAKAN TUNÇ: KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İZMİR’de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır” ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#İzmir#İsveç Konsolosluğu

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