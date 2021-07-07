Fahri Aktaş kimdir? Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş oldu

1968 İzmir doğumlu olan Fahri Aktaş 1987 yılında Polis Koleji’nden, 1991 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla Adana, Van, Erzurum, Şırnak illerinde değişik rütbelerde TEM, İstihbarat, KOM, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, PMYO Öğretmen Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. Askerliğini 1994-1996 yılları arasında Kayseri 1.Komando Tugayı Şırnak Cudi üs bölgelerinde Asteğmen rütbesinde tamamladı.

2005-2006 Mersin Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (MBA) alanında Yüksek Lisans Eğitimi yaptı. BM Polis Barışgücünde (UNPOL), Haiti (MİNUSTAH) ve Fildişi Sahili (ONUCİ) ülkelerinde yurtdışı görevler almış, Güney Kore ile Almanya’da resmi toplantı ve temaslarda bulunmuştur.

2015 yılında Adana İlinde “TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet” birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken, EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Polis Başmüfettişi olarak Özel Güvenlik Denetleme Adana Bölge Başkanı görevinden 19.08.2017 tarihli Kararname hükmü gereği Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 24.08.2017 tarihinde göreve başlamıştır. 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Zonguldak'a atanmıştır.

Anasınıfı Öğretmeni Nuray AKTAŞ ile evli olup Yasemin ve Meryem isimli 2 kız babasıdır. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

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