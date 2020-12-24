Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki günlük koronavirüs vaka oranlarını açıkladı

Koca, "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, corona virüsünün mutasyon geçiren varyantlarının dünyayı tedirgin ettiği süreçte bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Çin'de üretilen ve geçen hafta ulaşması beklenen corona virüsü aşısıyla ilgili son durumun da ele alındığı toplantıdan yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı da merak konusu... Kritik toplantı az önce sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulunuyor.

İLLERDEKİ SON DURUM

Günlük vaka sayılarında

Gaziantep'te %66

Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de %60

Ankara ve Samsun'da %55

Trabzon ve Adana %50

Diyarbakır ve Hatay %48

Kayseri ve Kocaeli %45 düşüşler sağlandı.

İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına %25 olarak yansıdı.

Gerek iller düzeyinde bütün kamu kaynaklarının harekete geçirilmesinde destek ve katkılarıyla sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye ve valilerimize teşekkür ediyorum.