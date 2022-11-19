Faciaya davetiye çıkardılar

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir motosiklette 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yakalandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, motosiklette yolculuk yapan 5 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Ö.A. (19), M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğu belirlendi. Tehlikeli yolculuk yapan 5 kişi hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı.Motosiklet sürücüsü Ö.A.’ya Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. Ö.A.’nın ceza puanı sınır aşımına uğradığı için ehliyetine de el konuldu.