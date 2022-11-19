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Faciaya davetiye çıkardılar

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#Motosiklet#KAZA#Polis
Faciaya davetiye çıkardılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Kazaya davetiye çıkarırcasına 5 kişi aynı anda 1 motosiklete bindi. Tehlikeli anların kameraya yakalanması ve sosyal medyada paylaşılması polisi harekete geçirdi. 5 kişi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem başlatıldı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir motosiklette 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yakalandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, motosiklette yolculuk yapan 5 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Ö.A. (19), M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğu belirlendi. Tehlikeli yolculuk yapan 5 kişi hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı.Motosiklet sürücüsü Ö.A.’ya Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. Ö.A.’nın ceza puanı sınır aşımına uğradığı için ehliyetine de el konuldu.

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#Motosiklet#KAZA#Polis

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