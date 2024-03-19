Facianın organizatörü tutuklandı... 22 kişi can vermişti

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Çanakkale Eceabat’ta Yunanistan’ın İstanköy Adası’na gitmek üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart’ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup batmıştı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkânlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmişti. İhbarla bölgede 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve 9’u Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, 9’u diğer kurumlara bağlı toplam 18 bot ve 502 personelle arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7’si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Gözaltına alınan organizatör, sorgusunun ardından tutuklandı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına ise 4. günde de devam etti.