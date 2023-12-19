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Faciadan dönüldü: Özçekim yaparken koluna tren çarptı

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#Adana#Pozantı#Tren
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 17:36

Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda hemzemin geçitte özçekim yapan kadınlardan biri mesafeyi ayarlayamayınca koluna tren çarptı. Olayda yaralalan olmazken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün Pozantı ilçesinde Belemedik Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Bir grup amatör fotoğrafçı, sonbahar manzarası çekmek için parkta gezinmeye başladı. Tarihi tren tünellerinden geçen kadın fotoğrafçılar, arkalarına yaklaşan bir trenin önünde, hemzemin geçitte özçekim yapmaya karar verdi. El işareti yapıp, gülerek poz veren 3 kadından 1'i mesafeyi iyi hesaplayamayınca tren, kadının koluna çarptı.

Faciadan dönüldü: Özçekim yaparken koluna tren çarptı

Yaralanma olmazken, o anlar, özçekim yapan kadınlardan birinin kamerasına yansıdı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, son zamanlarda buna benzer kazaların çok fazla yaşandığını belirterek, fotoğrafçıları uyardı. Başkan Çay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) yetkilileriyle önlem almaya hazırlandıklarını belirtti.

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#Adana#Pozantı#Tren

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