Faciadan dönüldü! Kalabalığın arasına daldı...

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SPOR Toto Süper Lig'in 36’ncı haftasında Galatasaray’ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Bursa İnegöl’de yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Caddeyi araç trafiğine kapatan taraftar grubu, meşaleler yakıp marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.’nin (21) kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V. (20), Samet E.(19) ve Buğra E.’ye (22) çarptı.



OLAY YERİNDEN KAÇTI



Öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi taraftar grubu sakinleştirip çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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HASTANEYE GİDİYORMUŞ



Sürücü Yusuf Y.’nin, teslim olduğu öğrenildi. İfadesinde, bir yakınının hasta olduğunu, onu hastaneye yetiştirmek için kalabalığın arasından geçerken korna çaldığını, toplanan grup otomobile saldırınca hızla uzaklaşmak için manevra yaptığını söylediği öğrenildi.

DÖNER BIÇAKLI SOPALI KAVGA

ANKARA’da ise şampiyonluk kutlaması sırasında trafikte otomobille seyir halinde olan 2 Ankaragücü taraftarı ile şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Ankaragüçlü taraftarın otomobilini durdurması ile bazılarının elinde sopalar olan Galatasaraylı taraftarlar otomobile saldırdı. Sonrasında otomobilinden elinde döner bıçağıyla inen Ankaragücü taraftarı, döner bıçağını karşısındaki kalabalığa doğru savurmaya başladı. Olay yerinde bulunan bekçilerin bıçaklı saldırgana hızlı müdahalesi sayesinde yaralanan olmadı. (Barış TAŞKIRAN / DHA)