Faciadan dönüldü

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Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndan kalkan Amerikan FedEx firmasına ait Boeing 767 tipi kargo uçağının iniş takımlarında teknik nedenlerden ötürü arıza meydana geldi. Dün saat 07.55’te pilotun hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımlarının açılmadığının bildirilmesi üzerine kargo uçağı, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile saat 08.17’de İstanbul Havalimanı’na, gövdesi üzerine iniş yaptı. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi pistte hazır bekleyen İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi uçağa anında müdahale etti. Can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alındı. Uçakta tahliye edilen 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası 16R pisti 15.00’e kadar geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Paris’ten İstanbul Havalimanı’mıza sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu pistimize iniş yapmıştır. Pilotun ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine hemen kuleden kendisiyle irtibata geçilmiştir. Havalimanı görevlilerimiz, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ettikten sonra gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerimizi hazır bulundurarak söz konusu uçağın havalimanımıza inmesini sağlamıştır. Görevli arkadaşlarımızın başarılı yönlendirmeleriyle uçak gövdesi üzerine sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiştir. İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

BOEING LANETİ

ABD’li uçak üreticisi Boeing, son dönemde art arda yaşanan kazalar nedeniyle gündemden düşmüyor. Dün İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzeri inen Amerikan kargo şirketi FedEx’e ait bir başka uçak 4 Ekim 2023’te benzer bir kaza yaşadı. Boeing 757 tipi uçak, yine iniş takımlarındaki arıza sebebiyle Tennessee eyaletindeki Chattanooga Metropolitan Havaalanı’na gövdesi üzerine indi. Boeing için bu yılın ilk kötü haberi 5 Ocak’ta geldi. Alaska Airlines’a ait Boeing 737 Max’in acil çıkış kapısı uçuş sırasında koptu. Soruşturmada cıvataların düzgün sıkıştırılmadığı ortaya çıktı. 7 Mart’ta United Airlines uçuşunda, San Francisco’dan kalkan Boeing 777-200’ün 116 kg’lık tekeri bir otoparka düştü. Pek çok aracın zarar gördüğü olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Boeing’in amiral gemisi olarak anılan 787 Dreamliner da küçük çaplı bir hadise atlattı. Sydney-Auckland uçuşu sırasında “teknik bir sorun yüzünden” pilot uçağın kontrolünü kaybetti. Kısa süreli şiddetli sarsıntı sırasında 50 yolcu yaralandı. Boeing’in 737 Max modeli, 2017 ve 2019 yılında iki kazaya karışmış, toplam 346 kişi ölmüştü.