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Nuri KURU/AKYAZI - DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Faciada bir kişinin daha kimliği teşhis edildi!

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Faciada bir kişinin daha kimliği teşhis edildi!
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de Ramazan Kor (42) olduğu tespit edildi.

Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi.

Faciada bir kişinin daha kimliği teşhis edildi

Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor’un, 1 yıldır Akyazı’da yaşadığı, cenazesinin Çorum’da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

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