Fabrikadaki yasak aşk cinayeti: Katil tutuklandı

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Yıldız, ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın, mesai arkadaşı Veli Kaya ile ilişkisi olduğu iddiası üzerine ikilinin çalıştığı fabrikaya gitti. Elindeki bıçak, bağırarak eşini arayan Durmuş Yıldız'ı, Cansu Yıldız'ın mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Yıldız, bu sırada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Cansu Yıldız, kaçarak cep telefonundan Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp yardım istedi. Kaya, bir anlık dalgınlığında Yıldız'dan kurtuldu. Eşinin peşinden gitmek isteyen Durmuş Yıldız'ı, bu kez de Tolga Kılıç araya girip engellemeye çalıştı.

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EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI



Bu sırada Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözü önünde karnından bıçakladı. Kılıç, yaralı halde fabrikadan çıkıp yol kenarına yığıldı, Yıldız da otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş arkadaşları tarafından yol kenarında bulunan Tolga Kılıç ile boynundan yaralanan Veli Kaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Veli Kaya’ya ise ayakta müdahale edildi. Tolga Kılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin uygulama noktasında yakalanan Durmuş Yıldız, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.



Otopsisinin ardından cenazesi alınan Tolga Kılıç, yakınları tarafından Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde toprağa verildi.



TUTUKLANDI



Durmuş Yıldız, emniyetteki ifadesinde, "Bana sopalarla saldırıp küfrettiler. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.