Fabrikada yangın: 3 işçi öldü, 9 işçi yaralandı

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Kimyasal maddeler yanar halde etrafa saçılınca yangın, bitişik nizamdaki 5 fabrikaya daha sıçradı. Binaların önünde park edilmiş araçlar da küle dönerden, çevrede büyük panik yaşandı. Ormanlık alana da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından 1.5 saatte kontrol altına alınabildi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü, 9 işçinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alınırken, fabrikanın 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği de ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.