Fabrika'da dehşet

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Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı olan Durmuş Yıldız, dün 02.00 sıralarında, kendisini terk edip boşanmak isteyen eşi Cansu Yıldız’ın gece vardiyasında çalıştığı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasını bastı. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan Yıldız’ı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç (33) ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Yıldız, bu sırada eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Veli Kaya’nın boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Cansu Yıldız da kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp yardım istedi. Kaya, anlık dalgınlığında Durmuş Yıldız’ın elinden kurtuldu. Durmuş Yıldız, daha sonra eşinin peşinden gitti. Bu kez Tolga Kılıç, araya girerek Yıldız’ı engellemeye çalıştı.

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Durmuş Yıldız

‘ÇOCUKLARIMIN BABASINI GETİRİN’

Bu sırada Durmuş Yıldız, 3 çocuk babası Tolga Kılıç’ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç’ın (33) gözü önünde karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı. Kılıç’ın cenazesi yakınları tarafından Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlığa çocukları Hatice (6) ve Mirza (1) ile gelen Makbule Kılıç, “Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Çocuklarımın babasını getirin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tolga Kılıç’ın birlikte çalıştığı kuzeni Aygün Baştan da “Kuzenimi bıçakladıktan sonra kaçtı. Kuzenimin koşup kapının üstünden atladığını gördüm. Kuzenimi yol kenarındaki bir çukurun içinde buldum. Nefes alıyordu ama durumu ağırdı” dedi. Yakalanan Durmuş Yıldız’ın ise Emniyet’teki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.