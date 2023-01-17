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Fabrika üretim müdürü feci kazada yaşamını yitirdi

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#Sakarya#Trafik#Kaza
Fabrika üretim müdürü feci kazada yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 12:14

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden kişinin, otomobillere yedek parça üreten bir fabrikada üretim müdürü olarak çalıştığı ve iş yerine doğru gittiği öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı tır kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile aynı istikamette 3 farklı otomobil daha kazaya karıştı. 1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

FABRİKA ÜRETİM MÜDÜRÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Göksel Ayyıldız’ın, Sapanca ilçesinde bulunan ve otomobillere yedek parça üreten Federal Mogul Powertrain Otomotiv şirketinde üretim müdürü olarak çalıştığı ve sabah mesaisi için iş yerine doğru gittiği öğrenildi.

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#Sakarya#Trafik#Kaza

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