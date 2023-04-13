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Ezgi’nin katilini bulun

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#Ezgi Özarslan#Cinayet#BOŞANMA
Ezgi’nin katilini bulun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ı tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan, 258 gündür yakalanamadı. Ezgi’nin annesi Ziynet Zerkin, “Kızım Ezgi için adalet istiyorum” dedi.

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İzmir Konak’ta geçen yıl 28 Temmuz’da, Deniz Özarslan (36), boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ı (31) tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 258 güne rağmen halen yakalanamadı. Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin (60), kızının katilinin bulunamamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

Ezgi’nin katilini bulun


‘MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM’

“Çok öfkeliyim, üzgünüm. Neredeyse 9 ay dolacak. Halen katil yakalanmadı. Bu gidişle de yakalanacağı yok. Aklımda deli sorular var. Belli ki birileri, bu katili koruyor, kolluyor. İki kızım vardı. Derler ya ateş düştüğü yeri yaktı. Peki yakalansa, içimdeki o kor ateşe bir damla su olmaz mıydı? Kızım, ilk göz ağrım, yattığı yerde daha rahat uyumaz mıydı? Ama asla yılmayacağım, yorulmayacağım. O pisliğin sonunu görene kadar yaşayacağım. Mücadeleme devam edeceğim. Pınar Gültekin gibi öldürülen birçok kızımızın resmini paylaşmıştım. Hepsi de kadın cinayetlerine kurban verdiğimiz evlatlarımız. Şimdi benim kızım da onların arasında. O günden bugüne görüyorum ki; hiçbir şey değişmemiş. Kızım Ezgi için adalet istiyorum.” 

 

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#Ezgi Özarslan#Cinayet#BOŞANMA

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