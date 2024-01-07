Ezgi’nin katilinden hala iz yok

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İZMİR Konak’ta 29 Temmuz 2022’de Deniz Özarslan (36), boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin’in (31) çalıştığı işyerine gitti. Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Zerkin, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, 513 gün geçmesine rağmen hâlâ yakalanamadı.

‘ADALET YERİNE GELMELİ’

Olayın İzmir’in göbeğinde meydana geldiğini söyleyen Ezgi’nin annesi Ziynet Zerkin (60), “İşyerinde asla tartışma yok. 24 saniyede giriyor ve çıkıyor. Planlı programlı şekilde gitmiş. Vurdu ve kaçtı. Biz yaşamaya çalışıyoruz. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Kendilerinin de sürekli korku içinde olduklarını söyleyen Zerkin, “Korkuyorum; bu adamın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Nerede ve ne zaman karşımıza çıkacağı da belli değil. Çıktığı zaman da kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlardan korkacaksın. Hepimiz bu konuda tehdit altındayız. Ben aylarca evime gelemedim. Evimde yasımı yaşayamadım" şeklinde konuştu.

Ziynet Zerkin

‘MÜCADELE EDECEĞİM’

Mücadelesine tüm kadınlar adına devam edeceğini söyleyen Ziynet Zerkin, “Ciğerim yanıyor. Kızımın katili 1.5 yıl oldu hâlâ yakalanamadı. Yarın bir başkasının canını yakmaması için, kendim için, kızım için, bütün kadınlar için mücadeleye devam edeceğim. Gerçek anlamda bu adam suç makinesi ama ortada yok. Aranıyor, bulunamıyor. Hiçbir iz yok. Mücadeleme devam ediyorum. Ezgi örnek olmuş olsaydı onun üzerine bu kadar cinayet işlenmezdi. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Öfkeliyim, öfkem dağlardan büyük” dedi.

ÖLDÜKTEN SONRA BOŞANABİLDİ

EZGİ Zerkin’in ailesi ve ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri’ üyelerinin birçok şehre ‘Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan aranıyor’ yazılı afişler astı fakat sonuç alınamadı. Ezgi Zerkin’in eşi Deniz Özarslan’a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran’da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan’dan boşandı.