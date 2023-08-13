Ezgi'nin katili Deniz Özarslan her yerde aranıyor! Kızları için pankart astılar

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Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ezgi Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti, 12 Ağustos’ta memleketi Urla’ da toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen, hala yakalanamadı. Bu süreçte Ezgi Zerkin'ın ailesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı. Ezgi Zerkin'in eşi Deniz Özarslan'a açtığı boşanma davası 15 Haziran'da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşandı.

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382 GÜN GEÇTİ

Ezgi'nin öldürülmesini üzerinden 382 gün geçmesine rağmen katil zanlısı Deniz Özarslan'ın yakalamaması üzerine ailesi, Konak ilçesi Güzalyalı semtindeki Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi'ne 'Ezgi'nin katili aranıyor. İzmir’de Ezgi Zerkin’i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022’den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı. (DHA)