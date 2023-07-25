Ezgi Apartmanı’nda pastane için kolon kesmişler

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Oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu da hukuk mücadelesi başlattı. Göksu, mahkemeye sunmak üzere Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) Ezgi Apartmanı’ndaki eksik-likler ve yanlışlıkların tespitine ilişkin rapor istedi. Ankara İMO’nun mahkemeye sunulmak üzere hazırladığı bilirkişi raporunda ise şu tespitler yer aldı: “Bu bina imar barışından faydalanmış olup, faydalandığı dönemde dahi gerekli mühendislik incelemesine tabi tutulmamıştır. Taşıyıcı sisteme yapılan müdahaleler apartman yönetimi tarafından şikâyet edilmesine rağmen dikkate alınmamıştır. Binanın taşıyıcı sistemine birçok noktada müdahalede bulunulmuştur. İmar Kanunu’na göre esaslı tamir ve tadilat kapsamına giren birçok uygulama için herhangi bir tadilat ruhsatı alınma-mıştır. Apartmanıın altında yer alan pastanenin iç mekân videoları incelendiğindeyapının taşıyıcı sistemine, kirişe, döşemeye müdahale; kolon kesme, kapıcı dairesini dükkâna katma, ara duvarları kaldırma, ilave yük getirecek eklemeler (duvar vs.) yapıldığı görülüyor.”