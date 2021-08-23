Ezdi geçti

Mersin’de yaşayan Hülya Kocamaz, pikap aracıyla önceki gün 12.00 sıralarında Tarsus, Ergenekon Mahallesi üzerinde seyir halindeydi. Bu sırada yol üzerinde bir köpek yatıyordu. Hülya Kocamaz, yoluna devam ederek köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin ezilme görüntüsü sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada Hülya Kocamaz’ın Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın gelini olduğu iddia edildi.

ESKİ BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin büyümesi üzerine Burhanettin Kocamaz yaptığı açıklamada, “Böyle bir olayı tasvip etmek ya da küçümseyip basite indirgemek mümkün değildir. Zira bir insanın hayatı ne kadar değerli ise hayvanın hayatı da o kadar değerlidir. Bizim yıllardır hayvanlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğimiz bilinmesine rağmen, bu olayda aracı kullanan kişinin bilinçli bir şekilde benim gelinim olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmakta ve hem gelinime hem de şahsıma karşı iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Bu olayın olduğu saatlerde iddia edilen gelinimiz Çamlıyayla’da bizlerle beraberdi. Aracı kullanan kişinin Hülya Kocamaz olduğunu öğrendik. Akrabalık bağımız ise şu şekildedir: Hülya Kocamaz’ın kayın babası ile benim babam amca çocuklarıdır” dedi.

‘FARK ETMEDİM’ SAVUNMASI

Olayın ardında polis merkezine çağırılan Hülya Kocamaz, şüpheli olarak alınan ifadesinde, “Köpeği farketmedim. Eğer farketseydim durur yardım ederdim” dedi. Hülya Kocamaz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı köpeğin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara