Ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken oruç açılır mı?

2020 yılı Ramazan ayının başlaması ile birlikte pek çok soru yeniden gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri de ezan okunruken su içilmesine yönelik oldu. Genellikle sahur yapılmadığında veya geç kalındığında ezan sesiyle uyanan vatandaşlar, ‘ezan okunurken su içilir mi?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet'in 'ezan okunurken su içilir mi?' sorusuna yanıtı...

Konuya dair Diyanet'in yanıtı şu;

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."