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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ- Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da spor salonunun çatısı çökmüştü! 'Büyük bir gümbürtüyle aşağıya indi'

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Eyüpsultan'da spor salonunun çatısı çökmüştü! 'Büyük bir gümbürtüyle aşağıya indi'
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İstanbul Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı. Çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, ''Büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi'' dedi.

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  • Eyüpsultanda çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
  • Eyüpsultanda çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
  • Eyüpsultanda çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
  • Eyüpsultanda çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi, Fidan Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda 6 araç çatının altında kaldı. Bir elektrik direği ise devrildi. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı. Dükkanlarını açmaya gelen dükkan sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

"BÜYÜK BİR GÜMBÜRTÜYLE ÇATI AŞAĞIYA İNDİ"

Çatısı çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, "Dün akşam saat 21.00'da büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi. Burası okulun spor salonu olarak kullanılıyor. Çocukların spor yaptığı bir alan burası. Karın ağırlığıyla çatı aşağıya indi. Yaralı yok. Birkaç tane park halindeki araç hasar gördü. Bir elektrik direği vardı. O devrilmiş. Bundan dolayı elektrik kesintisi oldu" dedi.

Eyüpsultanda spor salonunun çatısı çökmüştü Büyük bir gümbürtüyle aşağıya indi

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