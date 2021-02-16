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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi

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Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
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EYÜPSULTAN'da kış lastiği ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler Yolu üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde lastik ölçme aparatı kumpasla lastik derinliğini kontrol eden ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

 

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