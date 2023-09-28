Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada! Silahlı çift, komşularının evini basıp kurşun yağdırdı: 3 yaralı

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Kanal D'den İhsan Yalçın ve Burak Yılmaz'ın haberine göre korkunç olay İstanbul Eyipsultan'da yaşandı. İki sevgili, tabancalarla alt komşunun evini bastı, 5 kişilik aileye kapı önünde kurşun yağdırdı. İki saldırgan, 13 yaşındaki kız çocuğunu, ablasını ve babasını vurdu.

SİLAHLI SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırgan R.K. ve sevgilisi, oturdukları eve kaçak kat çıkınca belediyeden ceza yedi. Komşularının kendilerini şikayet ettiğini düşünen çift silahlarla komşularının evini bastı. Komşularına hakaret ve tehdit yağdıran çift, daha sonra silahla aileye ateş etmeye başladı. Kurşunların ilk hedefi yaşananları kayda alan 13 yaşındaki çocuk oldu. Kurşunlar kasığına, dizine ve ayağına isabet etti. Ateş etmeye devam eden çift, baba ve diğer kızını da yaralandı.

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Yaralı baba ve kızları hastaneye kaldırılırken, silahlı sevgilileri özel hareket timleri evlerini basarak gözaltına aldı. Saldırganların ikisi de tutuklandı.

"BİZİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER"

Kanal D'ye konuşan 13 yaşındaki kız çocuğu "Vuruldum buraya düştüm, gerçekten çok korktum. Basamıyorum da yürüyemiyorum da" dedi. Abla ise "Silahla baskına geldiler. Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler. Can havliyle kapıyı kapattık" diye konuştu.