EYP yaptı, polisi görünce 'intihar edecektim' dedi

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Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.



Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne, bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünyeyle patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli Ramazan D.'nin, daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.