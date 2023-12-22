×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

EYP yaptı, polisi görünce 'intihar edecektim' dedi

Güncelleme Tarihi:

#EYP#Adana#Adliye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 10:23

Adana'da torpillerden boşalttığı barutla yaptığı el yapımı patlayıcıyla eski adliye binasının önüne giden Ramazan D. (22), polisi görünce, "Kendime zarar verecektim, vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Düşük tesirli olduğu belirlenen patlayı, fünyeyle patlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne, bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünyeyle patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli Ramazan D.'nin, daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYP#Adana#Adliye

BAKMADAN GEÇME!