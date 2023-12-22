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Eymen’in öldüğü kazada halaya verilen 1 yıl 8 ay hapsin gerekçesi: Dikkatsiz davrandı

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#Zerrin Akça#Mahkeme#Karar
Eymen’in öldüğü kazada halaya verilen 1 yıl 8 ay hapsin gerekçesi: Dikkatsiz davrandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

İzmir'de kullandığı cipin altında kalan yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın (8) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Zerrin Akça (42) hakkında gerekçeli karar açıklandı.

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İzmir’de Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Zerrin Akça’dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, 1 Ağustos 2021’de yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya gitti.

Eymen’in öldüğü kazada halaya verilen 1 yıl 8 ay hapsin gerekçesi: Dikkatsiz davrandı

Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça’nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp yaşamını yitirdi. Davanın kasımda görülen duruşmasında, karar çıktı. Hâkim, Akça’ya ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. İndirimlerle bu ceza 1 yıl 8 aya düştü.

Eymen’in öldüğü kazada halaya verilen 1 yıl 8 ay hapsin gerekçesi: Dikkatsiz davrandı

Olay anı otoparkın güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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ASLİ KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, Eymen’in sağ dikiz aynasından şoför tarafından rahatlıkla görülebileceği, Eymen’in yolda bulunan ve araçların hız kesici tümseği olarak kullanılan yoldaki çıkıntıya takılarak dengesini kaybettiği ve aracın altında kaldığı kararda yer aldı.

Eymen’in öldüğü kazada halaya verilen 1 yıl 8 ay hapsin gerekçesi: Dikkatsiz davrandı

Akça’nın araç kullandığı sırada gerekli dikkat ve özeni göstermediği, ‘asli’ derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. Akça’nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi. Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.

 

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#Zerrin Akça#Mahkeme#Karar

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