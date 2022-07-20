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Eymen davasında karar

#Eymen#Cinayet#DAVA
Eymen davasında karar

İzmir Bornova’da, cesedi tandırda bulunan 4.5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu. Eymen’in annesi Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin, ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak’ın, oğluna şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, Mine Durak’ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen’e ise ulaşamadı. Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak’ın gösterdiği yerde polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen’in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin tutuklandı.

SUÇ DUYURUSU SIRADA

Sanıklar, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yeniden hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Durak ve Elçetin’i birlikte ‘fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, ‘çocuğun nitelikli istismarı’, ’eziyet’ dahil farklı suçlardan da 38’er yıl hapis cezası aldı.

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Avukat Umur Yıldırım, Serkan Elçetin’in telefonunda yapılan incelemeye de değinerek, “Mesaj atıp Eymen’e cinsel istismarda bulunmak isteyenlere de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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#Eymen#Cinayet#DAVA

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