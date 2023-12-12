Eylül Öztürk aylık gelirini paylaşmıştı... Tabloda dikkat çeken 'ş' detayı

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Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konulmuştu.

37 yaşındaki fenomen, hakkında soruşturma açılmasının ardından ürünlerini sattığı bir alışveriş sitesinden elde ettiği aylık kazançlarını paylaştı. Öztürk'ün bu paylaşımı, TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğuyla yayınlanan '2.Sayfa' programına konu oldu.

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Yüksel, "Eylül'ün paylaştığı tablolardan birindeki detay bizim gözümüzden kaçtı, ancak Alp Kılınç'ın gözünden kaçmadı" diyerek sosyal medya fenomeninin, Öztürk'ün paylaşımında bulduğu bir hatayı anlattı ve Kılınç'ın paylaşımını ekrana yansıttı.

DİKKAT ÇEKEN 'Ş' DETAYI

Eylül Öztürk'ün paylaştığı görüntülerden birinde yer alan fazladan 'ş' harfini yakalayan Kılınç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milyonluk satışlar yaptığını paylaşan Eylül Öztürk'ün siparişindeki 'ş' rakamına dikkat edin! Hayatları yalandan ve dolandan ibaret bu insanların. Karşılarındaki kitleyi bu kadar salak yerine koymaları gerçekten ironik. Kendisi ile ilgili bir konuda bile yalan konuşan bir insanın başkası hakkında doğru konuşmasını bekleyemezsiniz. Ağızlarından çıkan her kelime yalandan ibaret.

"YAZIYI OTURTAMAMIŞ"

Gülşen Yüksel, "Paneldeki sipariş kısmındaki bir 'ş' harfi kaymış. Hani yazıyı oturtmak istersiniz, photoshop yöntemiyle yapılır... Tam oturtamamış gibi. Alp Kılınç önce bu paylaşımı sildi. 3-4 saat sonra yeniden yükledi. Niye sildi, niye tekrardan yükledi anlamış değiliz" dedi.

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EYLÜL ÖZTÜRK: BİR AY İÇİNDE 384 BİN LİRA KAZANDIM

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada hakkında dava açılan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk, paylaştığı video ile aylık gelirini açıkladı.

Gözden Kaçmasın Mal varlıklarına el konulmuştu... Fenomen Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Haberi görüntüle

Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gündemde sürekli kara para, fenomenler nasıl zenginleştiler gibi hepinizin gündeminde olan konu şu. Ben size sektörü, sosyal medyayı anlatmak istiyorum. Artık devir sosyal medya devri. Sadece bir günde bir hikayemin izlenmesi 813 bin.

Totalde 216 bin 500 lira kazanmışım bir ay içerisinde. Bunun dışında başka markanın linklerini veririm, bundan bir komisyon alırım. Yine ayrıca bunlardan 168 bin lira kazanmışım. Hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformunda. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. influncer'lar para kazanıyor, başka insanlar ne yapıyor bilemem. Ben bir influncer olarak para kazanıyorum.