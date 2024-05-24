Eylem Tok ve oğluna kırmızı bülten

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Kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetti. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21) Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı. Kazanın hemen ardından, olay yerine giden yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u alarak İstanbul Havalimanı’na götürdü. Eylem Tok, oğlunu önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkardı. Tok ve oğlunu otomobiliyle havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Estetik doktoru baba Bülent Cihantimur’un ise şüpheli olarak ifadesi alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Oğuz Murat Aci , evli ve bir çocuk babasıydı.

INTERPOL ARAYACAK

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazdı. Adalet Bakanlığı savcılığın bu talebini Interpol Daire Başkanlığı’na iletti. Interpol kırmızı bülten talebini kabul etti. Anne ve oğlu yakalanırsa Türkiye’ye iade edilecek.

Öte yandan Timur Cihantimur, ABD vatandaşı da olduğu için iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmasına karşın ABD iade etmeyebilir. Ya da ABD yargılamayı kendi yapmak isteyebilir.

‘84 GÜN SONRA İLK KEZ SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜM’

Kırmızı Bülten çıkarılma kararını memnuniyetle karşılayan baba Özer Aci şunları söyledi: “84 gün sonra ilk defa sevinç gözyaşı döktüm. Daha ne diyeyim? 60 gün süre vermişlerdi. Dört gözle bekliyorduk çıktı, çıkacak diye. Bize ‘Şu an itibariyle kırmız bülten Interpol’e düştü. Interpol, uluslararası ilgili kurumlara geçiyor’ denildi. Adresleri tespit edilmiş. İnşallah yakalandı haberini en kısa zamanda alacağız. Keşke kaçmak yerine pişman olup kendileri gelselerdi.”