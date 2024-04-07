Kayıp telefon nerede? Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı! Acılı baba CNN TÜRK'te anlattı

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Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü.

Kazada Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de anne ve oğlu hakkında önemli bilgilere ulaştı. Şenlik, 'Eylem Tok’un ABD’de bazı basın organlarına 200 bin dolar dağıttığına dair iddia var. ABD’de bir başkası adına araba aldıkları ve gidecekleri yere bu araçla seyahat ettikleri yönünde bir iddia var. Üçüncüsü ise Timur Cihantimur’un psikolojisinin tamamen bozuk olduğu ve ABD’de online bir psikologdan tedavi aldığı yönünde.’ ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında oğlunu kaybeden Özer Aci CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Orada o çocuğa araba vermesin. Oranın trafik şartları daha ağırdır. Arabada başkasının adına almıştır. Eylem hanımın tüm söylemleri yalan oldu. Eminim orada değişik kılıklara da girmiştir. Bunlar her şey yapabilecek insanlar.

38. gündür acımızı içimizde yaşıyoruz. Buraya gelmeden oğlumun annesini mezarının başına götürdüm, bu ilk oldu.

Bizim de evlat sahibi olduğumuzu Eylem hanımın unutmamasını istiyorum. Burada küçük bir yavrumuz var nereye kadar kaçacak. Oğlumun bana emaneti. Ona iyi bir eğitim aldırmak istiyorum. Oğlum nasıl yazılım mühendisi oldu ise vatana millete hayırlı olması için çalışacağım. Çevremiz bize destek veriyor ilaçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Git gide içimdeki yaraya alışıyorum, gelsinler içimdeki yaraya bir nebze su serpsinler.

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Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Merhametli bir babayım. Doktor olmuş ama insan olamamış. Bana taziyeye geldiğini söylüyor kimle geldiğini bilemiyorum. Şu kibrini gururunu bir kenara bıraksın gelsin baş sağlığı dilesin. Oğlu ve eski hanımı gelir teslim olur yüreğimize su serpilir.

Gerçekler muhakkak ortaya çıkacaktır. Eylem hanım ailemle iletişime geçmedi. Aile dostumuzla Whatsapp üzerinden yazışmalar var; geleceğim, teslim olacağım gibi. Gelen giden yok. 15 ve 16’sından sonra yazışmalar kesildi. İletişim olmayacak. Benim evim belli buyururlar gelirler.

KAYIP TELEFON: BELKİ İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ DELİLLER VARDIR

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Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp, ortaya çıkması lazım. Bu telefon orada da olabilir, Eylem Tok almış götürmüş de olabilir. Bir tarafa telefonu attırmış da olabilir. Bugünkü imkanlarda cep telefonu bulunamıyor mu? Neden bulunamadığını merak ediyorum. Şu olabilir; ormanlık bir alanda bulundu veya sinyal vermiyor. Her geçen gün ulaşma imkanı yok oluyordur. Belki içinde çok önemli deliller vardır. Belki olayı çok farklı noktaya taşıyacak şeyler vardır.

'ADALETE TESLİM OLSUNLAR'

Her şeyden önce insan olsunlar merhametli olsunlar adalete teslim olsunlar. Ülkemizde idam yok. Kendileri o çocuğu o hale getirdiler, psikolojik destek alıyormuş. 5 kişiye çarpıyorsun ölüme terk ediyorsun.

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Baba Cihantimur olayın başında yönlendiricisi. Birilerinden yol haritası aldıklarından eminim. Acaba avukatlarını arayıp ne konuştular, sanmıyorum.